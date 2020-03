Registran estampida tras tiroteo en famosa playa de Miami (vídeos)

MIAMI, EE.UU.- Policía de Miami hirió a un hombre durante un tiroteo registrado en la calle 500 en Ocean Drive; los sucesos se dieron durante esta noche de sábado alrededor de las 8:30 p.m.

Hasta el momento se desconoce la identidad y la condición de salud del herido.

POLICE: Officers on scene of a shooting incident along the 500 block of Ocean Drive.



Please avoid the area.