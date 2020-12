Reinas de belleza sufren accidente en plena sesión de fotos (vídeo)

TAILANDIA.- Al menos 30 reinas de belleza resultaron heridas luego de que un puente colgante en el que posaban no soportó su peso y se fue al agua.

El incidente ocurrió en un hotel ubicado en la ciudad de Chiang Mai, en Tailandia. Las participantes visitaron el lugar para hacer una sesión fotográfica como parte del certamen Miss Tailandia.

Aunque la tarde parecía ir bien, de pronto uno de los organizadores del evento tuvo la idea de hacer una fotografía en el puente colgante. Fue ahí donde la situación se tornó diferente.

Miss Thailand contestants plunge into pond as bridge collapses during photo shoot pic.twitter.com/Ti0XhJ3WtR