Reino Unido deja oficialmente la Unión Europea

LONDRES (Notimex).- El Reino Unido salió oficialmente de la Unión Europea (UE) este viernes en punto de las 23 horas de Londres. La población expresó su sentir por este hecho histórico a las afueras del Parlamento británico, donde miles de personas se congregaron para la cuenta regresiva.

Después de años de negociaciones, el primer ministro, Boris Johnson, consiguió culminar el llamado “Brexit”, por el cual el Reino Unido mantendría su independencia del bloque europeo.

El primer ministro también dio un discurso horas antes de este momento único. Afirmó que entre la población existen tres grupos a quienes les expresó total comprensión. Los británicos que miran el Brexit con esperanza, quienes lo ven como una pérdida y aquellos que llegaron a sentir preocupación porque la disputa política no tenía fin.

Los principales representantes del organismo internacional lamentaron que una alianza con más de 40 años de historia llegara a su fin. Durante la firma del Acuerdo oficial el miércoles pasado se despidieron con la expectativa de que este suceso sea un “hasta luego” y no un “adiós”.



Incluso hubo lágrimas en el Parlamento Europeo. Los 72 eurodiputados británicos reafirmaron su salida del bloque con una emotiva despedida. El resto de los países miembros entonaron la canción popular escocesa de despedida titulada “Auld Lang Syne”.

