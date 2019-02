Religiosas piden perdón por casos de abuso clerical

Sienten vergüenza

ROMA (Notimex y AP).— La Unión Internacional de Superioras Generales (UISG) pidió ayer perdón a las víctimas de abuso sexual en la Iglesia y reconoció como inadecuada el modo “de tratar este tema”.

“Reconocemos que hubo maneras inadecuadas de tratar este tema y una vergonzosa incapacidad de comprender vuestro dolor”, indicó la UISG en una declaración que emitió ayer previo al encuentro “Protección de los menores en la Iglesia”, convocado por el papa Francisco y que iniciará el jueves en el Vaticano.

“Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas y nuestro pesar”, señaló la declaración de los Superiores Mayores que representan las órdenes religiosas masculinas y femeninas de todo el mundo.

“El abuso de niños es un mal en todo tiempo y lugar: este punto no es negociable”, inicia la declaración.

La reunión convocada por el Papa “se centra en particular en el abuso sexual a niños y en el abuso de poder y conciencia de parte de quienes ostentan autoridad en la Iglesia, especialmente obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas”, explicó.

“Es una historia que se ha ido prolongando durante décadas; una historia de inmenso dolor para quienes sufrieron este abuso. Inclinamos nuestras cabezas con vergüenza al darnos cuenta de que este abuso ha tenido lugar en nuestras Congregaciones y Órdenes, y en nuestra Iglesia”, reconoció.

“Hemos aprendido que quienes abusan ocultan deliberadamente sus acciones y son manipuladores”, agregó la declaración.

La UISG admitió que ante estos abusos “nos damos cuenta de que la respuesta de las personas en autoridad no ha sido la que debía haber sido. No han sabido ver las señales de alarma o no se las tomaron en serio”.

Sin embargo, expresaron que “soplan vientos de cambio” en la Iglesia y “con la buena voluntad de todas las partes implicadas, es posible iniciar importantes procesos y crear estructuras de rendición de cuentas, así como sostener los procesos y estructuras que ya existen”.

Al comienzo del encuentro sobre Protección, “pedimos perdón a todos por nuestros fallos, y repetimos nuestro apoyo” al Papa, añadió tras manifestar su compromiso para “que la Iglesia pueda avanzar de manera coherente, creíble y unida”.

El papa Francisco será anfitrión de una cumbre de cuatro días a partir del jueves para prevenir el abuso sexual del clero, una reunión con muchas expectativas cuya intención es que los obispos católicos de todas partes sepan que el problema es mundial y que el encubrimiento tendrá consecuencias.

La reunión está dividida en tres días temáticos y la última jornada, el domingo, está destinada a una misa que concluirá con un discurso del Pontífice.

El primer día explorará la responsabilidad de los obispos hacia sus feligreses, incluida su responsabilidad legal de investigar y prevenir los abusos.

El segundo día será sobre la rendición de cuentas y se enfocará en que los jerarcas trabajen coordinados con los católicos laicos para proteger a los niños.

El tercer día será sobre la transparencia e incluirá comentarios de una religiosa, un cardenal alemán y un periodista mexicano.

Los testimonios de los sobrevivientes de abusos estarán intercalados con momentos de oración, pero no habrá sesiones para escuchar sus historias.

Se dijo a los participantes que se reunieran con las víctimas antes de ir a Roma para conocer de primera mano su dolor, y que llevaran a casa la idea de que el abuso del clero no está limitado a ciertas partes del mundo.

Huelga de hambre

Una víctima de abuso sexual de sacerdotes de Massachusetts anunció que dejará de comer hasta que el Vaticano confirme que recibió los mensajes de varias familias de las víctimas que le aseguraron serían enviados al papa Francisco.

Activista en Boston

Olan Horne, una de las primeras víctimas en hablar públicamente del abuso en la arquidiócesis de Boston y defensor desde hace mucho de las familias afectas por el abuso, le contó al periódico The Bershire Eagle que su huelga de hambre comenzará la medianoche del miércoles.