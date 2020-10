Rentan una plataforma para animar a su amiga con cáncer en el hospital (vídeo)

Un grupo de amigas decidió que las vídeoconferencias no eran suficientes para demostrarle a su amiga Gabriela, quien lleva dos meses internada por cáncer en un hospital de La Plata (Argentina), el cariño que le tienen.

Es por eso que las mujeres decidieron rentar una grúa (conocida como plataforma tijera) que las elevara hasta el piso en el que estaba internada su amiga, para gritarle porras y darle fuerza ante la lucha que enfrenta y que ha tenido que pasar en aislamiento debido a la crisis sanitaria del Covid-19.

“Cómo no íbamos a venir. Sabía que te íbamos a poder ver. Estamos acá boluda, no lo puedo creer. No pueden con nosotros Gabi”, grita una de las mujeres, en declaraciones citadas por Infobae.