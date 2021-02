Renuncia subsecretario de prensa de Biden, tras amenazas a reportera

WASHINGTON.— T.J. Ducklo, hasta esta tarde subsecretario de prensa de la Casa Blanca, presentó su renuncia. Su dimisión llega un día después que lo suspendieran por lanzar una amenaza sexista y soez a una periodista que buscaba cubrir su relación con otra reportera.

Ducklo había sido suspendido sin paga el viernes por una semana luego que la revista Vanity Fair publicara un contenido sobre sus amenazas sexistas contra una periodista de Político a la que aseveró que “te destruiré”, en su intento por impedir la publicación de un artículo sobre su relación.

La periodista trataba de sacar a la luz la relación de Ducklo con una reportera de asuntos políticos del portal noticioso Axios que antes había cubierto la campaña y transición del hoy presidente Joe Biden.

Ducklo dijo el sábado en un comunicado sentirse “devastado de haber avergonzado y decepcionado a mis colegas en la Casa Blanca y al presidente Biden”.

Ducklo se convirtió en la primera baja del nuevo gobierno, a pocos días de que Biden cumpla su primer mes en la presidencia, y ocurrió mientras la Casa Blanca enfrentaba críticas por su decisión de retener a Ducklo y no atenerse a las normas fijadas por el mismo Biden.

Durante la juramentación virtual el día que Biden asumió la presidencia, el mandatario había asegurado que “despediré de inmediato a quien trabaje conmigo si me entero que trató a otro colega sin respeto o si habla con desprecio de alguien”.

@PressSec Jen Psaki answers questions from @kaitlancollins and others on @TDucklo's one-week suspension.



Psaki: "I take this very seriously...TJ...has apologized to the reporter quite shortly after the comments were made."