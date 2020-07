Repiten la fiesta de revelación del bebé; por un "error" de hace 17 años

Love Gwaltney y su pareja realizaron una peculiar fiesta para revelar el género de su bebé; porque según ellos, “lo hicieron mal” hace 17 años.

Su escrito iba acompañado de una secuencia de imágenes, características de una fiesta de revelación de género; solo que Love no está embarazada, sino que en realidad quería mostrar su apoyo al anunciar que en realidad, ella tuvo un hijo.

Boy or girl?... . . . . . . . . . . . The first thing we wonder about when we get pregnant (after all the holy crap! I'...

Al final de la secuencia de fotos, Grey sale de la casa con una amplia sonrisa; en medio de serpentinas de colores.

"We wanted to announce that we got it wrong 17 years ago when we told the world we were having a little girl and named that child McKenzie." https://t.co/uGKprfPyDb