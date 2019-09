Reportan balacera en centro comercial de Chicago; hay un detenido

En redes sociales, diversos usuarios compartieron los momentos de pánico que se desataron luego de que un sujeto irrumpió en un centro comercial con todo y camioneta, para después iniciar una balacera.

El conductor de la camioneta negra se desplazó con su auto por toda el centro comercial Woodfield, en Schaumburg , que cuenta con más de 300 tiendas.

#FBI Chicago is aware of the incident at Schaumburg Mall and is assisting local law enforcement as requested. There is no threat to public safety.

De acuerdo con las autoridades, la gerencia cerró el centro comercial al detectar el atentado. Por su parte, el FBI anunció a través de Twitter que estaba coordinando esfuerzos con la policía para detener al responsable, quien ya fue puesto en custodia.

Suspect in the Woodfield Mall in Schaumburg, IL who drove angrily through it is in custody.

Not a shooting, but he looked to intentionally hit people in the act. pic.twitter.com/K2sgFTjtam