Reportan cuerpo flotando en un río, resulta que solo se refrescaba

La Policía de Tulsa (Oklahoma) vivió un episodio insólito al responder a un llamado por un cuerpo que flotaba en el río Arkansas. Los oficiales realizaron las labores de rescate, solo para llevarse la sorpresa de que el hombre estaba vivo.

En imágenes difundidas por los policías sobre las pericias del rescate se puede ver a los elementos llegar en un pequeño bote hasta el cuerpo, pero al momento de acercarse el hombre se recuesta, sorprendiendo a los rescatistas.

El hombre justificó su presencia en el lugar simplemente con un “estoy tomando el sol” y “durmiendo una siesta”, según recoge el portal de Infobae. Los agentes cruzaron unas palabras con el hombre, no identificado, y después le pidieron que se alejara de la corriente del agua y buscara otro lugar para refrescarse.

JUST CHILLING: Rescue workers attempted to recover a reported dead body from the Arkansas River in in Tulsa, Oklahoma, only to find the man alive and well.



