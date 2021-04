Reportan la muerte de 20 pacientes de Covid por falta de oxígeno

NUEVA DELHI.— Unos 20 pacientes de Covid-19 murieron en un hospital de Nueva Delhi debido a la falta de suministro de oxígeno que sufre la capital de la India, en medio de una agresiva segunda ola de casos de coronavirus que ha puesto en crisis al sistema de salud.

"Veinte pacientes de Covid-19 han muerto en el hospital cuando los niveles de oxígeno se agotaron anoche. Nos estamos quedando sin existencias rápidamente debido a que la presión de oxígeno bajó aún más esta mañana", dijo el director del hospital Jaipur Golden, D.K. Baluja.

El Jaipur Golden es solo uno de una decena de hospitales en la capital nacional que ha reportado la urgencia y el riesgo en el que se encuentran sus pacientes en cuidados intensivos, al tiempo que han hecho pública su cuenta atrás del consumo de sus reservas.

Urgent sos help. We have less than 2 hours of oxygen supply @Moolchand_Hosp. We are desperate have tried all the nodal officer numbers but unable to connect. Have over 135 COVID pts with many on life support #. @ArvindKejriwal @CMODelhi @LtGovDelhi @satinderjain26 @PMOIndia 🙏