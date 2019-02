Reportan supuesta caída de un meteorito en Cuba

En las redes sociales comenzaron a surgir varios reportes de la supuesta caída de un meteorito minutos en el oeste de Cuba.

Según informa BBC, medios cubanos informaron que en la provincia de Pinar del Río se avistó fuego y humo en el cielo poco antes de sentir fuertes explosiones.

Lo que si se ha descartado es que se trate de un accidente aéreo.

“Estamos recibiendo informes de que un meteorito fue visto en el cielo a través de los Cayos de Florida. Parece que se produjo un impacto en el oeste de Cuba, cerca de la ciudad de Viñales, Pinar del río, a principios de esta tarde”, informó en su cuenta de Twitter el Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos.

We’re receiving reports that a meteor was seen in the sky across the Florida Keys. It appears that a meteorite impact occurred in western Cuba, near the town of Viñales, Pinar del Río, earlier this afternoon. #flwx #KeyWest #FloridaKeys #meteor https://t.co/PbzbrEhoGf

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB

— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) 1 de febrero de 2019