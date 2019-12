Reportan varios muertos tras “persecución policial” en Brasil

RÍO DE JANEIRO.— Nueve personas que participaban de un baile en una favela de Sao Paulo fallecieron el domingo pisoteadas en medio de una persecución policial, informó la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad.

Los agentes realizaban una operación en un área próxima a Paraisópolis, una de las mayores favelas de la ciudad. Según el reporte, fueron atacados a tiros por dos hombres en una motocicleta; que huyeron de un control policial, en dirección al baile, efectuando disparos.

Emerson Massera, portavoz de la Policía Militar, informó que los agentes comenzaron una persecución y al llegar los asistentes los recibieron con botellazos y piedrazos; mientras los dos sospechosos seguían disparando.

La policía respondió con balas de gomas y gases generando tumulto y corridas entre los asistentes que intentaban dispersarse, en una acción de “protección”, según la versión oficial.

Al menos nueve personas fallecieron; luego de haber sido atropelladas por otras cuando huían por una calle estrecha en medio del tumulto. Las víctimas ingresaron a un hospital de la zona sur de la ciudad; pero no resistieron a las heridas y fallecieron en la madrugada del domingo. Otras siete fueron atendidas con lesiones en otra unidad de asistencia médica.

Momento em que os jovens frequentadores do Baile da 17, em Paraisópolis, são encurralados pela PM de SP. Nove jovens morreram em decorrência da intervenção dos militares. Sete estão feridas. pic.twitter.com/xSuyogIxw2

Testimonios de vecinos y familiares de víctimas dadas a la prensa local, sin embargo, desmienten la versión oficial de una persecución y aseguran que la policía montó una “emboscada” al cerrar las salidas del baile antes de comenzar a reprimir con gases. Además, algunos dicen haber sufrido golpes de los agentes.

En el momento de la persecución, en Paraisópolis se desarrollaba un baile “funk”, un estilo de música muy popular en las favelas brasileñas. Muchas veces, los bailes son organizados dentro de las comunidades por pandillas criminales que controlan los barrios.

Vídeo mostra PM chutando e pisando frequentador do baile da Dz7, na favela do Paraisópolis (zs), em ação que terminou com 8 pessoas mortas supostamente pisoteadas pela multidão. E aí, @jdoriajr e comando da @PMESP, qual a explicação? pic.twitter.com/yg0ouMlsAr