Bombardeo sorprende a reportera en Gaza durante transmisión en vivo

ISRAEL.- La tensión en la Franja de Gaza, luego de que se avivó el conflicto con Israel, ha dejado varias imágenes de guerra. Ahora la reportera de la cadena Al Jazeera hacía una transmisión en vivo cuando una bomba impactó en el edificio aledaño a donde estaba.

El estallido derribó el edificio en el que se encontraban las oficinas del canal satelital Al-Aqsa, del grupo armado yihadista Hamás.

Este episodio se volvió viral, pues el rostro de la mujer refleja verdadero terror. La reportera se encontraba cubriendo el ataque aéreo cuando cayó la bomba y exclamó: “¡Ay Dios mío!”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, conversó hoy con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, y ambos coincidieron en que Israel debe detener sus "sangrientos" ataques contra la Franja de Gaza.

In a live broadcast from the Gaza Strip, Al Jazeera journalist Youmna Al Sayed predicted that a tower behind her would soon collapse after warning shots were fired at it. And, then it did.



