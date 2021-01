ESTADOS UNIDOS.- La reportera Sara Sidner rompió en llanto mientras informaba la situación y muertes por Covid-19 en Los Ángeles.

Cuando se dirigía a la audiencia en un mensaje en vivo, Sidner luchó por contener las lágrimas. Estaba dando un informe sobre una familia de California en duelo que se vio obligada a hacer un funeral en un estacionamiento para un ser querido que falleció por esta enfermedad.

Al empezar a llorar, Sidner se disculpó. Sin embargo, la presentadora Alisyn Camerota le respondió que: “No se necesitan disculpas. Hemos estado observando sus informes sobre el terreno durante este año horrible y todos nos ha impresionado el dolor, el dolor colectivo, en el que todos estamos".

La reportera y corresponsal de CNN enfatizó que el virus está afectando a grupos vulnerables, como las comunidades de color.

"Ellos están tomando la peor parte de esto, y muchas de esas personas son las personas en las que confiamos para vivir nuestra vida diaria. Simplemente no está bien. No está bien lo que nos estamos haciendo el uno al otro. Estas familias no deberían estar pasando por esto. Ninguna familia debería estar pasando por esto”.

I’m still not okay after seeing the heartbreak in the City of Angels because of #coronavirus. I know that being there to see the destruction it’s doing to families is small in comparison to the pain the families feel. W @annamajaCNN https://t.co/6IgDWouYqz