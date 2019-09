República al día

Campeche

Falla un “Radiofaro”

El fallo del VOR “Radiofaro” generó la suspensión de varios vuelos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen, confirmó mediante un comunicado la aerolínea Interjet. según el informe oficial sería del 20 al 29 el periodo en el cual se rehabilite este importante mecanismo que sintoniza la frecuencia de la estación de aterrizaje.



Ciudad de México

Caen asesinos de taxista

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a dos hombres por su presunta participación en el homicidio de un taxista el pasado 4 de septiembre tras haberlo golpeado días antes, por no querer pagar el viaje.



Tamaulipas

No presentará testigos

La Fiscalía estatal dio a conocer al tribunal que encabeza el juicio por el asesinato de Carlos Domínguez, que no presentará los tres testigos restantes que planeaba llamar a declarar y no volverá a citar a la nuera del occiso y al testigo protegido.



Hidalgo

Detienen a exdiputado

La Procuraduría General de Justicia informó sobre la detención del exdiputado federal Cipriano Charrez, por el delito de homicidio en grado de tentativa. La detención se logró en colaboración con la policía investigadora capitalina.



Veracruz

Más muertos por dengue

La dirección de Salud Pública estatal informó que al menos 27 personas podrían haber fallecido por dengue, por lo que ya analizan las pruebas médicas.— Excélsior, EFE y El Universal