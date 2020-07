República al día

CIUDAD DE MÉXICO

Recalca que no cobró

El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, lanzó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que el organismo que reptesenta nunca ha vivido al amparo del poder y que jamás cobró un millón de pesos mensuales como Consejero del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).



Michoacán

Catean a exfuncionario

Elementos de la Fiscalía General de la República y la Marina ejecutaron una orden de cateo para cumplimentar una orden de aprehensión contra Carlos Gómez Arrieta, exsubsecretario de Seguridad Pública del estado, por las investigaciones del caso Ayotzinapa.



Cambian de penal al “Z-40”

Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40”, uno de los fundadores de “Los Zetas”, fue trasladado del penal federal de Puente Grande, Jalisco, al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 17, ubicado en Buenavista Tomatlán, en la Tierra Caliente de Michoacán, informaron autoridades.



Tamaulipas

Detienen a estadounidense

Un hombre de nacionalidad estadounidense pretendía introducir de manera ilegal 375 mil dólares, en la aduana de Matamoros, Tamaulipas, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El dinero, equivalente a aproximadamente 8 millones 650 mil pesos, se encontró al interior de un vehículo tipo pick up del ciudadano norteamericano.



Puebla

Mueren por Covid-19

Los restos de 82 migrantes poblanos fallecidos por Covid-19 en Estados Unidos, serán repatriados en las próximas semanas. El Secretario de Gobernación estatal, David Méndez Márquez, informó que familiares de las víctimas tramitaron ante el Consulado de New York el traslado de las urnas. Hasta ahora suman 346 migrantes fallecidos.— Proceso y El Universal