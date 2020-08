Rescatan a mujer que fue atacada por un tiburón en Shelly Beach

SYDNEY (AP) —Una mujer sobrevivió al ataque de un tiburón blanco en la costa oriental de Australia gracias a su amigo que golpeó al pez hasta que se fue.

El suceso ocurrió el sábado por la mañana en la playa Shelly Beach, en Port Macquarie, a unos 400 kilómetros (250 millas) al norte de Sydney.

La mujer, de 35 años de edad, estaba surfeando cuando el tiburón la atrapó con sus fauces. Fue llevada al hospital con severas mordidas en la pierna, y de allí fue trasladada a un hospital más grande donde será operada.

Shelly Beach has been closed after a 35-year-old woman was attacked by shark this morning. More tonight on @nbnnews pic.twitter.com/PPtEvfBAiQ

La policía de New South Wales indicó que la mujer estaba surfeando con un amigo, que golpeó al tiburón de unos tres metros (10 pies) hasta que se fue.

“Hemos tenido serios y trágicos encontronazos con tiburones estos dos meses en la costa, así que un surfista que deja de surfear y va a donde sabe que hay un tiburón grande, eso es un acto de increíble coraje”, declaró Steven Pearce, director del organismo que administra la costa.

Las autoridades cerraron todas las playas en Port Macquarie mientras tratan de localizar al tiburón.

Han ocurrido cinco ataques fatales de tiburones en aguas australianas en lo que va del 2020, cuando el promedio anual es de tres.

A woman has been saved from the jaws of a great white shark on the mid-north coast. Attacked while surfing off Shelly Beach in Port Macquarie, her husband came to her rescue, wrestling with the shark until it let go. https://t.co/JtPqeR66qr @angelacox7news #7NEWS pic.twitter.com/99zBZJLPL2