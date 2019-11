Rescatan a recién nacida; su abuelo iba a enterrarla viva

INDIA.- El jueves, la policía de la India rescató a una bebé recién nacida a la que sus familiares estaban enterrando viva a plena luz del día.

Un taxista que pasaba por el lugar avisó a las autoridades, quienes acudieron a la zona e impidieron el trágico desenlace.

De acuerdo con una entrevista del conductor a la cadena NDTV, “notó dos personas con una bolsa en la mano y cavando un pozo en el suelo”. Además, el hombre vio que algo se movía y avisó a la policía.

Los uniformados llegaron y encontraron a un hombre, el abuelo de la menor, con la bebé en sus brazos y al tío cavando el pozo. Ambos dijeron que la niña ya estaba muerta y que, como vivían en otra parte, no podían trasladar el cadáver.

Las autoridades se dieron cuenta de la verdad, pues la pequeña aún movía sus extremidades. Finalmente, arrestaron a los individuos y todo quedó registrado en vídeos.

How can someone be so cutthroat? The female baby was alive and this ***** tried to bury her alive. This incident is from Hyderabad – one of the globally recognized city. 😢 @TelanganaDGP Thanks for saving the baby girl 🙏🏼 pic.twitter.com/OaMionuytu