Respiro para Theresa May

Tienen hasta el lunes para pactar la salida de la UE

LONDRES (AP).— La primera ministra británica, Theresa May, sobrevivió ayer a una moción de censura en el Parlamento, pero su poder quedó mermado aun más mientras lucha para mantener al “brexit” en curso luego de que los legisladores rechazaran su acuerdo de separación de la Unión Europea (UE).

Theresa May sobrevivió a la moción por un pequeño margen de 325 votos contra 306.

El enfoque ahora regresó al “brexit”, donde Theresa May está atorada entre la espada de un Parlamento que busca un cambio radical de curso y la pared de sus propios límites.

Tras ganar el voto, la primera ministra prometió conversar de inmediato “con un espíritu constructivo” con los líderes de los partidos de oposición y otros legisladores con el fin de encontrar la vía para el “brexit”.

Theresa May se presentó afuera de su residencia en el 10 Downing St. después de su reunión con los líderes de varios partidos menores. La primera ministra mencionó por su nombre a los partidos en un comunicado en el que exhortó a los políticos opositores en el Parlamento a “dejar de lado los intereses personales” y encontrar un consenso sobre la ruta que debe seguir Gran Bretaña para concretar su salida de la Unión Europea.

Rechazo

Los legisladores rechazaron el martes el acuerdo que la primera ministra había negociado con la UE durante los últimos dos años. El revés estaba previsto, pero la escala de la derrota — 432 votos contra 202, la más grande para un gobierno británico en la Cámara de los Comunes en la historia moderna — fue devastadora para el liderazgo de Theresa May y su pacto para el “brexit”.

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, respondió con la moción de censura y exhortó al gobierno a “hacer lo correcto y renunciar”.

Theresa May, quien dirige un gobierno fraccionado, un Parlamento dividido y un proceso de “brexit” estancado, dijo que se mantendría en el puesto. Expresó que una elección “profundizaría la división cuando necesitamos unidad, traería caos cuando necesitamos certidumbre y traería demoras cuando necesitamos avanzar”.

El gobierno británico sobrevivió a la votación ayer con apoyo del Partido Conservador de Theresa May y su aliado de Irlanda del Norte, el Partido Unionista Democrático. Muchos conservadores a favor del “brexit” que votaron en contra del acuerdo de la primera ministra, la apoyaron en la moción de censura para evitar una elección que podría colocar en el poder al Partido Laborista, de izquierda.

De haber perdido el gobierno, Gran Bretaña hubiera tenido que organizar elecciones en cuestión de semanas, justo antes de que el país deba salir de la Unión Europea el 29 de marzo.

El analista político Anand Menon, del grupo de investigación U.K. in a Changing Europe (Reino Unido en una Europa Cambiante), dijo que Theresa May tuvo la notable capacidad de resistir.

“Lo que ocurre con Theresa May es que nada parece desanimarla”, apuntó. “Simplemente sigue adelante”.

La determinación de Theresa May —o su inflexibilidad a ojos de sus enemigos políticos— podría no ser útil en una situación que exija un cambio de curso. La primera ministra tiene hasta el próximo lunes para presentar un nuevo plan para el “brexit”.

A pesar del compromiso de Theresa May de buscar un consenso amplio no había indicios de avances. Los dirigentes de la oposición le presentaron una lista variada de exigencias a veces contradictorias.

El laborista Corbyn dijo que no se entrevistaría con Theresa May mientras ella no descarte un “brexit” sin acuerdo. El dirigente del Partido Nacional Escocés, Nicola Sturgeon, indicó que la primera ministra necesita mantener sobre la mesa la opción de un segundo referendo sobre el “brexit”.