Restaurante en Colorado reabre sus puertas pese al Covid-19

Un restaurante en Colorado (Estados Unidos) decidió romper las reglas de confinamiento impuesto por la emergencia sanitaria del Covid-19, y abrió sus puertas para celebrar el Día de las Madres, el domingo pasado.

Si bien Estados Unidos no celebra el Día de las Madres propiamente el 10 de mayo, sino durante el segundo domingo del citado mes, en esta ocasión la efeméride coincidió con los festejos en México.

Pese a que existe la orden gubernamental de “más seguro en casa”, que ordena a los restaurantes y otros establecimientos mantener cerradas sus puertas al público y únicamente operar a través del servicio para llevar o a domicilio; un restaurante en colorado decidió romper la regla y sacar provecho de este día.

C&C Coffee and Kitchen in Castle Rock opened for Mother's Day in defiance of a Colorado statewide public health order. None of the staff or patrons were wearing masks or practicing social distancing. (via @nick__puckett) 1/ pic.twitter.com/ywXGb2Qa9J