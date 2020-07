Restos hallados por jóvenes que grababan un Tik Tok son de una pareja

Los restos hallados en una maleta por unos jóvenes que grababan un Tik Tok, en junio pasado, ya fueron identificados por las autoridades de Seattle (Estados Unidos).

Los cuerpos desmembrados pertenecerían a Jessica Lewis y Austin Wenner, de 35 y 27 años, respectivamente. Ambos mantenían una relación de noviazgo.

Seattle LE has just identified the two victims found by TikTok users. Jessica Lewis, 35, and Austin Wenner, 27. Both victims had been dating for two years.



Autopsy revealed the couple had been shot and dismembered a week prior to discovery. pic.twitter.com/zp6JrZKq3R