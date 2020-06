Retiran escultura de Leopoldo II en Bruselas tras ser vandalizada

La efigie de Leopoldo II y otras más que están relacionadas con la esclavitud serán retiradas

BRUSELAS.— La estatua ecuestre del rey Leopoldo II (1835-1909) ubicada en la plaza de Trône de Bruselas ha sido retirada luego de presentar numerosas pintadas antirracistas.

Sobre el busto del exmonarca puede leerse la inscripción "BLM", por el movimiento "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan), así como la frase "Este hombre mató a 15 millones de personas", en referencia a las numerosas muertes causadas durante su presencia colonial en El Congo entre los años 1885 y 1909.

También escribieron sobre el pecho de la imagen un gran "Perdón", en referencia a su actuación en la colonia africana.

Según la prensa local, está previsto que los partidos mayoritarios soliciten una propuesta de resolución en el Parlamento de Bruselas para eliminar los nombres de calles y plazas que contengan referencias a la historia colonial del país, especialmente al rey Leopoldo II.

En el Reino Unido también peligran las estatuas, es por ello que el Ayuntamiento de Londres trabajará en la retirada de todo lo que esté relacionados con la esclavitud, y en la sustitución de monumentos para reflejar la diversidad racial y cultural del país.

En la capital británica, ya se retiró la estatua del negrero escocés Robert Milligan, para reflejar "el sentir de la comunidad", explicó la Fundación del Canal y el Río.

La retirada de estatuas también ha sido motivada luego de que el pasado domingo un grupo de manifestantes derribara y tirara al río la polémica estatua del comerciante de esclavos Edward Colston en Bristol (oeste de Inglaterra).

Edward Colston statue pulled down by BLM protesters in Bristol. Colston was a 17th century slave trader who has numerous landmarks named after him in Bristol. #BlackLivesMattters #blmbristol #ukprotests pic.twitter.com/JEwk3qKJx2

The moment a statue of slave trader Edward Colston toppled into Bristol’s harbour. ‘It’s what he deserves. I’ve been waiting all my life for this moment’ someone told me in the moments after. pic.twitter.com/6juqVrsJ6V