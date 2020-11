Revelan datos alentadores

La inmunidad al nuevo coronavirus puede durar meses

¿Cuánto tiempo puede durar la inmunidad al Coronavirus? Años, tal vez incluso décadas, según un nuevo estudio, la respuesta más esperanzadora hasta ahora a una pregunta que ha ensombrecido los planes de vacunación generalizada.

Ocho meses después de la infección, la mayoría de las personas que se han recuperado todavía tienen suficientes células inmunitarias para defenderse del virus y prevenir enfermedades, revelan los nuevos datos.

Una tasa lenta de disminución a corto plazo sugiere, felizmente, que estas células pueden persistir en el cuerpo durante mucho, mucho tiempo.

La investigación, publicada en línea, no ha sido revisada por especialistas ni publicada en una revista científica. Pero es el estudio más completo y de mayor alcance sobre la inmunidad al Covid-19 hasta la fecha.

“Esa cantidad de memoria probablemente evitaría que la gran mayoría de las personas contraigan una enfermedad hospitalizada, una enfermedad grave, durante muchos años”, dijo Shane Crotty, virólogo del Instituto de Inmunología de La Jolla que codirigió el nuevo estudio.

Es probable que los hallazgos sean un alivio para los expertos preocupados de que la inmunidad al virus sea de corta duración y que las vacunas deban administrarse repetidamente para mantener la pandemia bajo control.

Y la investigación cuadra con otro hallazgo reciente: que los sobrevivientes del SARS, causado por otro coronavirus, todavía portan ciertas células inmunes importantes 17 años después de recuperarse.

Los hallazgos son consistentes con pruebas alentadoras que surgen de otros laboratorios. Investigadores de la Universidad de Washington, dirigidos por la inmunóloga Marion Pepper, habían demostrado anteriormente que ciertas células de “memoria” que se generaron después de la infección con el coronavirus persisten durante al menos tres meses en el cuerpo.

Un estudio publicado la semana pasada también encontró que las personas que se han recuperado de Covid-19 tienen células inmunes asesinas poderosas y protectoras incluso cuando los anticuerpos no son detectables.— The New York Times