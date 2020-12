Revelan el mensaje del cifrado más enigmático del asesino del Zodiáco

SAN FRANCISCO.- Después de 51 años, un grupo de aficionados logró descifrar uno de los mensajes enviados al diario The San Francisco Chronicle por el asesino del Zodíaco.

Entre finales de los años 60 y principios de los 70's del siglo pasado, el asesino del Zodíaco -de quien aún no se ha esclarecido la identidad- aterrorizó el área de la Bahía de San Francisco. Además, envío varias cartas cifradas al periódico, tal y como relata la exitosa película de David Fincher "Zodiac" (2007).

Una de estas cartas es la conocida como "340" -bautizada así por el número de caracteres que contiene- y su código se había resistido a los investigadores hasta que tres aficionados en EE.UU., Bélgica y Australia lograron descrifrarlo recientemente.

"Espero que lo estén pasando muy bien tratando de atraparme. Ese que salió en televisión no era yo. No me asusta la cámara de gas porque me enviará al paraíso lo antes posible. Ahora tengo los suficientes esclavos que trabajen para mí mientras que el resto del mundo no tiene nada", lee la carta descifrada.