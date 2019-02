Revelan vídeo de la detención de Elba

La exlideresa de la SNTE dice que no estaba asustada

CIUDAD DE MÉXICO (EFE y Notimex).— El portal informativo “La Silla Rota” publicó un vídeo exclusivo del arresto, del que ayer se cumplieron seis años, de líder sindical Elba Esther Gordillo, acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero, cargos de los que fue absuelta y liberada en 2018.

La entonces líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acababa de aterrizar procedente de Estados Unidos en el aeropuerto de Toluca, cuando su lujoso jet privado fue abordado por agentes policiales.

El vídeo muestra que “La Maestra”, vestida con ropa deportiva negra y gris, se despertó cuando los agentes policíacos accedieron a la aeronave y pidió, algo desubicada, poder ir al baño antes de bajar del avión, solicitud que no fue atendida.

“Venía bien dormida, déjenme hacer (del baño)”, dijo Elba Esther Gordillo, pero acto seguido fue bajada del avión, acompañada de una mujer que la sostenía del brazo y que la subió a un vehículo que la llevó a un avión de la Secretaría Marina para su traslado a la sede de la Fiscalía.

En esta aeronave, los agentes explicaron a la exlideresa que había sido detenida por delincuencia organizada, le hicieron firmar una declaración y le pusieron un antifaz negro.

A bordo de esta aeronave se le permitió finalmente ir al baño después de que la sindicalista reclamara que hacer sus necesidades es “un derecho humano”.

“No olvide que soy una señora, sé respetar la ley, no estoy asustada, no voy a hacer nada porque no tengo delito”, dijo a los agentes fiscales y policiacos que la acompañaban.

La grabación muestra a Elba Esther Gordillo durante el traslado haciendo negaciones con la cabeza y sosteniendo su frente con la mano, en un gesto de cansancio y nerviosismo.

Partido en proceso

En otro tema, el Instituto Nacional Electoral informó que fue procedente la solicitud de la organización “Redes Sociales Progresista” para constituirse como un partido nacional.

Dicha agrupación es promovido por Fernando González, quien fungió como subsecretario de la Secretaría de Educación Pública y es yerno de Elba Esther Gordillo, y su nieto, René Ricardo Fujiwara Montelongo.