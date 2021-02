Roba anillo de su novia para pedirle matrimonio a su otra pareja

El hombre ahora se encuentra prófugo de la ley tras robar el anillo de su novia para casarse con otra mujer.

FLORIDA.— Un hombre se coló entre las noticia luego de se diera a conocer que es buscado por robar el anillo de su novia para pedirle matrimonio a otra mujer, quien también es su pareja sentimental.

Las autoridades del condado de Volusia, en Florida, Estados Unidos, iniciaron la búsqueda del fugitivo luego de que sus novias descubrieran el robo.

WANTED: Joseph L. Davis, 48, who also goes by Joe Brown or Marcus Brown, stole jewelry and more from his girlfriend - and used her ring to propose to another woman he was living with. Long story short - Davis is wanted on a felony grand theft charge. pic.twitter.com/O6ra9mqufX — Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) February 11, 2021

Le iba a pedir matrimonio a una tercera

Joseph Davis es el nombre del hombre de 48 años que fue descubierto por una de sus novias, quien convenció a la otra de denunciarlo.

Ambas descubrieron que el hombre no sólo les mintió y robó un anillo también se llevó una computadora portátil y un par de joyas que tomó de sus cuartos mientras estuvo con ellas.

The 2 women in this case worked together and helped detectives identify Davis, who never gave either of them his real name. He met them both on OKCupid in 2015 and 2016. pic.twitter.com/XmlQfO6THT — Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) February 11, 2021

Asimismo, una de las mujeres detalló que se encontró con una foto en Facebook que revelaba el oscuro pasado de su pareja.

De ese modo se enteró que Davis es un delincuente convicto comprometido con otra chica, y que además planeaba pedirle matrimonio a una tercera en San Valentín.

Un hombre que ya tenía una estrategia infalible

Las autoridades informaron que el modus operandi del sujeto era que conocía a sus víctimas a través del sitio de citas OKCupid, y a todas las engañaba diciéndoles que la casa de una de sus novias era suya y que quería que la chica en prospecto se mudara con él.

Al aceptar, Joseph les informaba que no había podido cerrar el trato con el vendedor.

Anyone with information about his whereabouts- call us at 386-668-3830 and ask for Detective Wheeler. To stay anonymous and qualify for a potential cash reward, contact @CrimeStoppersNE at 888-277-TIPS, or via the P3 Tips app. More details on this case at: https://t.co/AK9Go3TXfd pic.twitter.com/kLI4h5tOjF — Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) February 11, 2021

Cabe señalar que el presunto estafador tiene antecedentes penales que incluyen una orden judicial activa en el estado de Oregon por un accidente en el que atropelló a alguien y se dio a la fuga; asalto doméstico y posesión de cocaína.- Con información de Univision.

