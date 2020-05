Sacerdote "bautiza" con una pistola de agua a una bebé

El regreso a la “nueva normalidad” es evidente que traerá muchos cambios en la manera en que se realizaban ciertas actividades, tal es el caso de ir a un restaurante, a la escuela o incluso celebrar sacramentos como el bautizo.

Al menos así lo demuestras varias imágenes que se han hecho virales, al mostrar el ingenio en el que incluso sacerdotes católicos han decidido usar pistolas de agua para rociar con agua bendita a los feligreses.

En una nueva imagen viral, tomada en Brownsville, Texas, una familia decidió celebrar el bautizo de su pequeña, a quien el padre roció con agua bendita usando una pistola de agua y a una sana distancia.

Mi foto favorita de la cuarentena pic.twitter.com/5uLIGNW6Lq — Pau (@MissGracey13) May 24, 2020

La curiosa imagen no solo se replicó por redes sociales, sino que también generó varios memes sobre cómo el Covid-19 mantiene algunas “prioridades”, pues la familia – de la que no se proporcionan datos- decidió celebrar este sacramento.

No obstante, cabe aclarar que no se tiene más datos sobre la imagen, pues incluso en Estados Unidos aún no se han abierto las iglesias, como medida preventiva para evitar el contagio de Covid-19, que al momento ya cobró la vida de más de 98 mil personas en ese país.- Con información de El Imparcial, Telediario y El Horizonte.