Sacerdote usa pistola de agua para bendecir

EE.UU.— Las imágenes de un sacerdote de Detroit (Michigan, EE.UU.) se han viralizado, luego de mostrar su ingeniosa forma de bendecir a sus feligreses de forma segura.

Las imágenes han causado risa y asombró, ya que el padre Tim Pelc decidió usar una pistolita de agua para hacerle llegar el agua bendita a los alimentos, objetos y creyentes de la parroquia.

Asimismo, se puede ver al padre cumpliendo con lo estipulado; guantes, cubreboca, lentes e incluso careta. Por supuesto, manteniendo la sana distancia con las personas.

El sacerdote identificado como Tim Pelc encontró una forma segura de bendecir a la gente que acudió a la Iglesia ubicada en Detroit.

Aunque ahora las imágenes se han hecho virales por lo curiosas que resulta, el padre Tim comentó que era necesario adaptarse a la necesidad del distanciamiento social.

Es por ello que quienes acudieron a la parroquia de San Ambrosio pudieron ver al sacerdote parado en los escalones de la parroquia mientras usaba una pistola para rociar agua bendita a los conductores que se encontraban en sus autos.

En entrevista el Tim Pelc explicó que consultó con un amigo médico de emergencias en Detroit, sobre usar una pistola de agua para bendecir, pues quería estar seguro de que el método fuera seguro.

El médico le dijo que "no solo es seguro, sino divertido", y le proporcionó todos los artículos de protección personal necesarios.

Las imágenes como era de esperarse, se volvieron virales en las redes sociales y han provocado comentarios divertidos y memes.- Con información de Facebook y RT.

In the name of the father, son & Holy Spirit — I bless you! pic.twitter.com/9IyEbcEVAU