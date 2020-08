Sahar Faris, la novia que no llegó al altar; falleció en la explosión en Beirut

Sahar Faris es una de las víctimas mortales de la trágica explosión que sacudió a la ciudad de Beirut en días pasado. Su historia sacudió los corazones de la comunidad, luego de revelarse que a sus 25 años, la joven bombero estaba próxima a casarse.

Así lo dio a conocer su prometido Gilbert Karaan a través de las redes sociales, donde la historia se volvió viral.

Sahar era parte del equipo de rescate que llegó al lugar de los hechos ante el reporte del incendio de una bodega, que más tarde causaría una gran explosión cuya onda expansiva dejó más de 154 muertos confirmados hasta el momento.

A young man's words to his bride to be after losing her to the Beirut explosion. 💔😭 pic.twitter.com/H901ErPySx

Sahar fue despedida con todos los honores en su pueblo natal. Su féretro blanco fue cargado por bomberos y soldados que le rindieron honor.

Su prometido iba detrás de su féretro, con su uniforme oficial y no dejó de llorar durante la ceremonia, como se aprecian en vídeos colgados en redes sociales.

"Sahar Faris" one of the heroines of Lebanon, She tried to extinguish the harbor fire within the civil defense team. They set fire to the fiancé's heart while he was pitching her to the white shroud💔

pic.twitter.com/oaLQk3AQbT