Saldo de cinco muertos en el paso de “Dorian” por las Bahamas

NASSAU.— El huracán “Dorian” dejó a su paso enormes inundaciones en las Bahamas este lunes, después de azotar al archipiélago con tanta agua que las autoridades exhortaron a la población a hacerse de dispositivos de flotación y de martillos; en caso de que sea necesario romper sus áticos para escapar de las crecidas. Se reporta al momento 5 decesos atribuidos a la tormenta.

“Estamos en medio de una tragedia histórica”, declaró el primer ministro Hubert Minnis, quien señaló que los decesos fueron reportados en las Islas Ábaco.

