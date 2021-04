San Vicente y las Granadinas, sin luz y envuelta en ceniza

SAN JUAN, Puerto Rico.- Tres días después de que entrara el erupción el volcán La Soufriere en San Vicente y las Granadinas, que obligó al desalojo de más de 15,000 personas, gran parte de la isla caribeña ha amanecido este domingo sin luz debido a un apagón por las fuertes tormentas de esta madrugada y sigue envuelta en ceniza debido a las constantes explosiones de esta madrugada.

Day no 3 and everything looks like a battle zone. Dreary morning with the ash beginning to harden on the ground due to overnight showers. Many homes still without water and electricity #lasoufriereeruption2021 #hardenedash #morerain #inforthe long haul #