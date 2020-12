"Santa Claus" sufre accidente, se atora en cables de luz (Vídeo)

Un sujeto vestido de "Santa Claus" se atoró en los cables de un poste eléctrico, afortunadamente, el hombre salió ileso.

CALIFORNIA.— Un hombre que personificaba a "Santa Claus" se quedó atorado en unos cables de luz del poblado de Rio Linda, ubicado en Sacramento, California.

Los vídeos e imágenes del hombre que estaba en atascado en un poste eléctrico, pronto se viralizaron debido a la preocupación que generó este incidente. Sin embargo, bomberos de Sacramento pudieron ayudarlo a bajar sano y salvo.

In #RioLinda today #Santa may have lost his way but #MetroFire, @SacFirePIO & @SMUDUpdates made sure he was not long delayed.



W/o a scratch & full of good cheer we made sure Old St. Nick will use his reindeer when he sees you later this year. #MerryChristmas & #HappyHolidays pic.twitter.com/Tl3vNFzhZm