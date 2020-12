Santa tiene Covid y está grave, el comercial que causa polémica (vídeo)

REINO UNIDO.- El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, NHS Charities Together, publicó un anuncio que muestra a un Santa Claus frágil que necesita desde una silla de ruedas hasta máquinas de oxígeno.

El comercial es para concientizar a la población de quienes están al frente de la batalla durante la pandemia mundial del coronavirus. En su enfermedad, Santa se da cuenta de las múltiples y variadas tareas que hacen los profesionales de la salud y les agradece de una forma muy especial.

El anuncio causa polémica

El anuncio tenía la intención de recaudar fondos y aplaudir el trabajo realizado por todo el personal sanitario, de acuerdo con Daily Mail.

Algunos de los usuarios de las redes manifestaron su desacuerdo con la manera en la que se utilizó la figura de Santa.

This COVID 19 obsession is getting more twisted by the day. In the UK the NHS charity Christmas advert, shows medics battling to save Santa's life. Not happy terrifying adults they now want to traumatise young children with this sick scaremongering. pic.twitter.com/PP0FxbNppD — Niall Boylan (@Niall_Boylan) December 12, 2020

"En este anuncio dan a entender que Santa Claus es ingresado en hospital por COVID. No tengo ninguna duda: los niños de hoy van a crecer traumatizados para convertirse en adultos asustados y obedientes. El discurso del miedo otra vez, esto es psicología del terror”, dijo una internauta.

Absolutely UNBELIEVABLE!

NHS advert to raise money for the organisation, using Santa Claus as a #Covid patient. 😳

How much more propaganda will be used against us in this heavily peddled 'pandemic' deception?@NHS@BorisJohnson@MattHancock @CMO_England https://t.co/i4ymVB9kgh — Sounding the Trumpet & Rapture Ready (@RaptureReadyUK) December 12, 2020

​"¡Absolutamente INCREÍBLE! El anuncio del NHS para recaudar fondos para la organización, utilizando a Santa Claus como paciente de #COVID. ¿Cuánta más propaganda se utilizará contra nosotros en este tan vendido engaño 'pandémico'?", comentó otro.

I am sick of the NHS.



It is completely compromised and is a tool of the government used to scare, intimidate and control you.



Our taxes fund the NHS. It is a service not a God to be worshipped.#SantaClaus #santa #COVID19 pic.twitter.com/fSNWU1Ia0w — Jeffrey Goines (@Jeffrey_Goines_) December 10, 2020

Defienden su anuncio navideño

Por su parte, luego de las críticas, la NHS Charities Together defendió su cortometraje, titulado The Gift.

“Creamos nuestra campaña de Navidad para resaltar el compromiso continuo y el arduo trabajo del personal y los voluntarios del NHS para mantenernos seguros y bien en lo que ha sido y continúa siendo un momento realmente desafiante para el NHS”.

.- Con información de Daily Mail y de The Independent.