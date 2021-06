Sara Quintero realizaba un vídeo cuando intentaron abusarla en Colombia

COLOMBIA.- Unas imágenes que se viralizaron en el mundo y que han llenado a miles de impotencia fueron las compartidas por Sara Quintero en su cuenta de Instagram.

En una grabación se ven los minutos de terror que vivió la mujer, que se identifica en sus redes como estudiante de psicología. Realizaba un vídeo cuando un sujeto llegó a su vivienda, la atacó y la sometió para abusarla sexualmente mientras ella luchaba con todas sus fuerzas para sacarlo.

Te puede interesar: Niña de 11 años tiene a un bebé; su familia desconocía el embarazo

“Entró a mi casa a violarme. Todo quedó grabado porque yo estaba grabando un video para un trabajo de la universidad, me salvé por la bendición de Dios y que siempre luche por mi vida y mi integridad física, logré salir porque me tiré y lo hale a él por las escaleras. Ayúdenme a que esto no quede impune, ya que- al parecer- tiene trastorno mental y no hay mucho que se pueda hacer, queremos presionar a las autoridades dando difusión a los hechos y que esto no quede así”, dijo en la grabación.

Campaña en redes por Sara Quintero

El vídeo se viralizó y en redes sociales hay una campaña en la que están compartiendo el rostro del presunto abusador.

Aunque la agresión ocurrió en Antioquía, Colombia. Los medios locales, como El Tiempo de Colombia, compartieron que no hay una versión de las autoridades y que el joven tendría 22 años y antecedentes psiquiátricos.

Esta es la cara del hombre que entró a la casa de Sara Quintero e intentó violarla. Todo quedó grabado y aquí está su denuncia: https://t.co/HlsvIDbgvu pic.twitter.com/kSPEc0y6FN pic.twitter.com/xbFeHEjBym — WILSON SUAZA. (@calicalidosa) June 28, 2021