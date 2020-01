Sarah Boyle perdió ambos senos por un mal diagnóstico

A Sarah Boyle los doctores le diagnosticaron cáncer de seno en 2016, cuando apenas tenía 25 años y era madre de dos pequeños. Sin embargo, después de someterla a una doble mastectomía y un tratamiento agresivo de quimioterapia que duró un año; los médicos se disculparon con ella por haberle dado un mal diagnóstico.

Sarah Boyle underwent a double mastectomy after she was misdiagnosed with #BreastCancer. Sarah and our lawyer @SarahSharplesIM have welcomed research suggesting #ArtificialIntelligence is more accurate than doctors in diagnosing the disease. https://t.co/wEjV6P3l3o #Stoke pic.twitter.com/V6y9uG3nCd