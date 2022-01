Se graba bailando junto a su bebé gravemente enfermo; provoca la crítica

La usuaria de TikTok causó indignación y mucha molestia al bailar mientras su bebé se debate entre la vida y la muerte.

EE.UU.— Una mujer ha provocado la indignación y el enojo de las personas, luego de que se diera a conocer un vídeo en el que explica la grave enfermedad de su bebé.

Sin embargo, para detallar el estado de salud de su hijo utilizó la app de TikTok, misma que se distingue por mostrar a personas realizando bailes que se han puesto de moda. Y es precisamente lo que hizo la mujer, quien desató la crítica y ofensas en su contra, luego de hablar del estado crítico de su bebé mientras bailaba al ritmo de Kendrick Lamar.

Fue a través de un vídeo de TikTok que la usuaria de nombre Whitney Leavitt se grabó mientras bailaba la canción "Love" del rapero Kendrick Lamar, a la par que explicaba que su hijo de nombre Liam, fue diagnosticado con el virus respiratorio sincitial (VSR), razón por la que el niño estaba conectado a una máquina que le proporciona el oxígeno que necesita para sobrevivir (como se muestra en el clip).

Si bien el vídeo lo compartió el pasado mes de diciembre, recientemente se hizo viral en otras redes sociales como Facebook y Twitter, y fue de ese modo, que los internautas emitieron su indignación e incluso pidieron sea sancionada, pues destacaron que fue muy imprudente hablar de la enfermedad de su pequeño mientras bailaba.

What the fuck did I just watchpic.twitter.com/BR8j4I6FYA