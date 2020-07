Se hace viral por combinar sus cubrebocas con las corbatas

TEXAS.— En medio de esta pandemia, hay personas que no han dejado pasar la oportunidad de darle un giro al uso de cubrebocas para convertirlo no solo en una herramienta de protección, sino también en un accesorio de moda.

Tal es el caso de un hombre que se ha hecho viral, gracias a la exposición que su hija le dio a su "gran idea". La joven a través de redes sociales mostró cómo su padre le ha sacado provecho al cubrebocas.

So much blue 😂😂 pic.twitter.com/J91xuqJRwh

Con un par de imágenes es como una joven viralizó a su padre, quien decidió personalizar sus cubrebocas. Las fotografías compartidas en redes sociales muestra al hombre que combinó sus corbatas con la mascarilla.

Y aunque la joven se mostró molesta con el nuevo "accesorio" de su padre, varios usuarios le comentaron que el señor solo quiere mostrarse a la moda, mientras está siendo responsable al utilizar este insumo médico que está salvando vidas.

La imagen causó revuelo en redes sociales, recibió más de 600 mil likes y 75 mil comentarios sobre el sello personal de moda del hombre.

Luego de que la imagen causara revuelo al obtener más de 600 mil likes y miles de comentarios, la joven respondió lo que muchos se preguntaban, ¿quién se los hacía?

Ella dijo que la pareja de su padre es quien personalizaba los cubrebocas, incluso compartió su cuenta de Instagram para quien estuviera interesado en un modelo o diseño parecido al de su padre.- Con información Radio Fórmula.

WE LOVE TO SEE IT ! 😍😍 pic.twitter.com/qHrDKkPrG3