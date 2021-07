Se negó a vacunarse contra el Covid-19, por secuelas: la mujer falleció

Una mujer estadounidense, madre de dos hijos, que rechazó vacunarse contra Covid-19 por miedo a los posibles efectos secundarios, murió trágicamente tras contraer la variante Delta del coronavirus.

Tricia Jones, de 45 años de edad y de Kansas City, Misurí, dudaba si vacunarse o no después de escuchar noticias sobre personas que padecían afecciones raras relacionadas con las vacunas, como coágulos de sangre o problemas cardíacos.

Tricia decidió no vacunarse tras asustarse por los riesgos potenciales de la vacuna y su madre no pudo convencerla de que era más seguro vacunarse que no hacerlo, según recoge el Mirror, que citó abc.es.