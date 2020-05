Se registra incendio en histórico muelle de San Francisco

SAN FRANCISCO.— Un gran incendio se registra en el muelle 45 de San Francisco, EU, en el emblemático Fisherman's Wharf de la ciudad.

San Francisco firefighters are battling a four-alarm warehouse fire on Pier 45 that holds fish processing equipment.

The pier is evacuated with no injuries.#FourAlarmFire#sanfransico#SaturdayThoughtspic.twitter.com/6zpbBJ79Eb — ~Marietta (@_MariettaDavis) May 23, 2020

ABC7 informó que los bomberos dijeron que estructuras adicionales y el barco SS Jeremiah O'Brien están amenazados. NBC reportó que el O'Brien es uno de los únicos dos barcos Liberty restantes, entre 2 mil 710 que se construyeron y lanzaron durante la Segunda Guerra Mundial y el único que sigue siendo históricamente exacto.

#PHOTOS: View of a four-alarm fire at Pier 45 in San Francisco. @JohnEvansKCBS is on the scene now. We're told roughly 100 firefighters are at Fisherman's Wharf.



Continuing coverage on @KCBSRadio now.



📸: Images courtesy @dwhly pic.twitter.com/Jq4t0UlYhm — KCBS 106.9 FM/740 AM (@KCBSRadio) May 23, 2020

Oh my. We love SanFransico. We have been to the Wharf area so many times racing at Sonoma. https://t.co/T51cgaEhyb — Kenny Wallace (@Kenny_Wallace) May 23, 2020

El barco está en el Registro Nacional de Lugares Históricos y es una atracción popular de la ciudad de San Francisco.

¿Qué ocasionó el incendio?

No está claro qué provocó las llamas, sin embargo, las autoridades han reportado que no hay heridos. El departamento de bomberos dijo que los equipos combatieron las llamas por varias horas. KCBS Radio indicó que hubo al menos 100 bomberos en la zona.

Good morning San Francisco. #SFFD units have been on scene at Pier 45 since 4am this morning working on a 4th alarm #fire. They will be here for a while. Please avoid the area #yoursffd pic.twitter.com/VsslRhCV0Q — San Francisco Firefighters 798 (@SFFFLocal798) May 23, 2020

Pier 45 fire appears to have not reached the Musee Mecanique pic.twitter.com/XAaFrGtAZP — Karl Mondon (@karlmondon) May 23, 2020

