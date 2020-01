Sismo de magnitud 4,9 en Irán

IRÁN.- Según la cuenta "Terremotos de Medio Oriente", se registró un sismo "leve" de magnitud 4.9 de la escala de richter.

El suceso se registró poco antes de las 7:00 la mañana de este miércoles, hora local de Irán.

⚠️Islamic Republic of #Iran🇮🇷: A mild #earthquake of magnitude mb=4.9, was registered at 10 KM SE of #Borāzjān, province of #Bushehr. Depth: 10 KM.

More info: https://t.co/qC4rArUbWy

Did you feel this earthquake?, Tell us!#EQVT,#زلزله,#زلزال,#רעידתאדמה,#deprem,#terremoto,#sismo. pic.twitter.com/UzKjy9ijnZ