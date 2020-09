Se reportan fuertes explosiones en almacén militar en Jordania (vídeo)

JORDANIA. - Este jueves se registraron una serie de explosiones que destruyeron un depósito de armas en una base militar en Zarga, al noreste de Amán, Jordania, informó El Mundo.

Las explosiones fueron causadas por un cortocircuito en un depósito del ejército. Por su parte, un portavoz del Gobierno jordano informó que las explosiones se produjeron en un depósito de morteros que no se utilizaba y que no hay víctimas mortales.

"Las investigaciones iniciales muestran que la explosión fue causada por un circuito eléctrico en depósitos de municiones del ejército que se encuentran en un área aislada y despoblada y bajo vigilancia de cámaras", dijo el portavoz del gobierno, Amjad Adailah, a los medios estatales.

Large explosion reported in the city of Zarka, #Jordan. pic.twitter.com/EOPWRLfLh5