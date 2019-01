Se vuelca camión y deja un “río de chocolate” en EE.UU.

PHOENIX.- Un camión cisterna se volcó en una carretera de Flagstaff, en Arizona, dejando un “río de chocolate” que detuvo el tráfico luego de que se derramaran 13 mil litros de dulce.

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS, por su sigla en inglés) informó que el accidente ocurrió en una carretera interestatal al este de la nevada ciudad de Flagstaff.

El camión cisterna transportaba unos 18, 000 kilogramos de chocolate líquido, que se mantenían a 49 grados centígrados, dijo DPS en un comunicado después de revisar el material de embarque.

La cisterna derrapó y volcó en la carretera I-40, lo que causó que varias cuadrillas tuvieran que trabajar duro para quitar el chocolate de la vía.

— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) January 14, 2019