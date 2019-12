Secuestran a latina mientras caminaba con su mamá en Nueva York

NUEVA YORK.- La Policía de Nueva York informó este martes que cuatro hombres que conducían un sedán beige secuestraron a una joven de 16 años de origen latino que caminaba de noche con su madre por una calle de El Bronx.

En un vídeo del momento grabado por una cámara de seguridad se puede ver cómo ambas caminaban por Eagle Avenue alrededor de las once y media de la noche, cerca de la calle 156 en la sección de Melrose, en El Bronx, cuando dos de los cuatro implicados la introdujeron a la fuerza dentro del coche.

La madre, que intenta forcejear con los asaltantes, al final es empujada y cae al suelo.

🚨AMBER ALERT: Help us find 16-year-old Karol Sanchez.

Karol was abducted last night at 11:20pm in front of 745 Eagle Avenue, in the Bronx, by 4 male suspects who were driving a 4-door beige sedan. Call 9-1-1 if you seen her.

Call @NYPDTips with any info. pic.twitter.com/2uQnv2MoJQ