Secuestran y torturan a la hija de embajador afgano en Pakistán

KABUL.- El Gobierno de Afganistán informó este sábado de que la hija del embajador afgano en Pakistán fue secuestrada y torturada varias horas. Esto luego de que la tensión entre ambos países se incrementase, tras las acusaciones de que Islamabad apoya militarmente a los talibanes afganos en el paso fronterizo que han tomado.

La hija del embajador afgano, Najibullah Alikhil; fue liberada a las pocas horas y se encuentra en estos momentos bajo tratamiento médico en un hospital, agrega el escrito.

