“Seguía con mi novia solo porque tenía miedo de que me matara”

REINO UNIDO.- Iex Skeel es un joven británico de 22 años que llegó a perder más de 30 kilos luego de que su pareja le prohibiera comer. Nunca pidió ayuda debido al estigma de que los hombres no pueden ser víctimas de abuso doméstico

Durante años, su pareja y madre de sus hijos lo maltrató física y psicológicamente, así narró su historia a Sophie Haydock, de BBC Three. A través de su relato busca crear conciencia y evitar que los hombres sufran de abuso.

“Nunca olvidaré el momento en que mi novia, Jordan, vertió agua hirviendo sobre mí por primera vez. Me había arrinconado en la esquina de una habitación de la casa que compartíamos en Bedfordshire (Inglaterra), sosteniendo el hervidor lleno de agua ardiendo.

Llevábamos tres años juntos y todo había comenzado con cosas pequeñas como que no usara el color gris o que no le gustaba mi peinado, pero para aquel entonces ya eran nueve los meses que venía sufriendo abuso físico continuado. Le tenía mucho miedo.

Todavía puedo ver esa primera gota de agua cayendo sobre mi piel. Todo sucedió a cámara lenta. Me escoció la piel. El dolor no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Le supliqué que me dejara meterme en un baño lleno de agua fría, era lo único en lo que podía pensar que detuviera la quemazón.Me dejó meterme en la bañera y el alivio fue instantáneo (…)

Todo eran juegos mentales con ella.