Seis colaboradores de la campaña de Trump dan positivo a Covid-19

WASHINGTON.— Seis colaboradores de la campaña del presidente Donald Trump que ayudaban a preparar el mitin de este sábado en Tulsa, Oklahoma, dieron positivo a coronavirus, informó personal al tanto del tema.

El director de comunicaciones de la campaña, Tim Murtaugh dijo que se iniciaron inmediatamente “procedimientos de cuarentena” y que ningún integrante del personal que dio positivo asistirá al evento. Añadió que nadie que tuvo contacto inmediato con los infectados asistirá.

Murtaugh indicó que los miembros del personal de campaña son sometidos a pruebas de coronavirus como parte de los protocolos de seguridad.

Funcionarios de la campaña dijeron que a todos los asistentes al evento en Tulsa se les tomará la temperatura antes de pasar por el chequeo de seguridad. Se les darán máscaras, si las desean, y desinfectante de manos a la entrada del BOK-Center, que tiene 19,000 asientos.

