Seis policías heridos en un tiroteo en Filadelfia

FILADELFIA.-Un hombre armado les disparó a agentes de la policía de Filadelfia el miércoles por la tarde, hiriendo a cuando menos seis en un enfrentamiento que se extendió hasta el anochecer.

El atacante seguía activo para las 6 de la tarde en el vecindario Nicetown de la ciudad, tuiteó el sargento policial Eric Gripp.

To reiterate: Scene remains active and ongoing. Officers continue to implore suspect to surrender – this can end without any further violence. Continue to avoid area

Las heridas que sufrieron los policías no ponen en riesgo su vida, comentó.

En tomas de vídeo de noticieros fue posible apreciar una enorme presencia policial en el vecindario, con docenas de vehículos patrulla y agentes, muchos de ellos con las pistolas desenfundadas.

Los hechos iniciaron alrededor de las 16:30 horas de este miércoles, en un área residencial de Nicetown. Los policías llegaron a un edificio en la esquina de North 15 y West Butler para cumplir una orden relacionada con el tema de drogas y fue entonces que comenzaron los disparos.

Un sospechoso está bajo custodia, pero otro sigue activo. Al menos un agente está dentro del edificio con el sospechoso. Los agentes intentan comunicarse con el tirador.

.@PPDCommish "We are trying to get him to come out peacefully, but he is refusing to do so."