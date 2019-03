Senador de EE.UU. insinúa amenaza contra Corea del Norte

EE.UU (EFE).- El influyente senador republicano Lindsey Graham insinuó una amenaza contra el líder norcoreano, Kim Jong-un, “si no hay pacto”, después de la fracasada cumbre con el presiente de EEUU, Donald Trump, en Vietnam.

“Hablando del ‘Hombre Cohete’ (en referencia al líder norcoreano) que no podía estar aquí, si no pacta con Trump no estará en ningún lugar por mucho más tiempo”, dijo Graham.