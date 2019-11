Sentencian a jóvenes que abusaron de una mujer y celebraron el crimen

Este martes dos jóvenes italianos recibieron sentencia por un cargo de violación en grupo, por un caso que tuvo lugar en 2017.

Ferdinando Orlando, de 25 años y Lorenzo Costanzo, de 26, fueron hallados culpables del abuso sexual contra una joven de 23 años que fue abordada por los jóvenes en un bar de Londres.

La joven se encontraba bailando cuando ambos se acercaron a ella y, aprovechándose de que la mujer se encontraba en estado de ebriedad, decidieron llevarla a un cuarto de servicio donde abusaron de ella.

Tras cometer la violación, los jóvenes guiaron a la joven hacia el baño de mujeres y la dejaron ahí, severamente herida, mientras ellos revisaban el contenido de sus teléfonos celulares, “chocaban puños” y se abrazaban, como si estuvieran felicitando por la acción; según consideró la Fiscalía, ya que el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del bar.

CCTV shows rapists high-fiving after attack in Soho.



Ferdinando Orlando and Lorenzo Costanzo targeted their victim at a club in Argyll Street in the early hours of 26 February 2017.



Read more here: https://t.co/Ws3t3lUlrj pic.twitter.com/RLvxdCVfnb