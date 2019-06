Cadena de belleza cierra sus tiendas en EE.UU. por racismo

La cadena de belleza, Sephora, que pertenece al grupo LVMH, anunció que cerrará sus más de 400 tiendas en Estados Unidos, así como sus centros de distribución y oficinas corporativas el próximo miércoles para realizar un curso sobre la diversidad e inclusión.

La medida se debe al incidente racial que la artista afroamericana nominada a varios premios Grammy en 2017, SZA, denunció en su cuenta de Twitter con más de 2.7 millones de seguidores.

La cantante dijo que una empleada de Calabasas, California, llamó a seguridad para comprobar que no estaba robando.

Lmao Sandy Sephora location 614 Calabasas called security to make sure I wasn’t stealing . We had a long talk. U have a blessed day Sandy

El suceso obtuvo tanta visibilidad que la empresa de cosméticos cerrará durante un día, para instruir a sus empleados y evitar nuevos incidentes.

Por el momento, según informó “El País”, los directivos de Sephora no han declarado sobre el tema. Tras el incidente, la empresa le respondió en Twitter a SZA.

You are a part of the Sephora family, and we are committed to ensuring every member of our community feels welcome and included at our stores.